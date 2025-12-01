Эксперт назвал число сделок по продаже квартир, оспоренных за год по «схеме Долиной»

В России более 3 тысяч сделок оспорены продавцами квартир по схеме Долиной

Более трех тысяч сделок о продаже квартир в 2025 году оспорены продавцами по «схеме Долиной». Об этом сообщил ТАСС основатель крупной девелоперской компании Baza Development Марк Заводовский.

Заводовский отметил, что дело Ларисы Долиной является ярким маркер действующего сегодня на рынке «явления с неоднозначно трактуемой схемой продажи-покупки жилья».

«В 2025 году прошло больше 3 тыс. сделок, итогом которых стали судебные процессы с решениями о возврате квартир продавцам», — сказал он, отметив, что полученные ими денежные средства оставались у них, а в некоторых случаях на покупателей заводились уголовные дела.

Эксперт подчеркнул, что это создает дополнительные риски для приобретения квартир на вторичном рынке, и для части покупателей они становятся решающими в пользу того, чтобы приобрести жилье в новостройке или отложить покупку пока данный вопрос не будет решен на уровне законодательства.

До этого в Госдуме начали обсуждение введения механизма «периода охлаждения» при покупке квартир.

Ранее Долину начали «отменять».