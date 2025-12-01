Россияне стали чаще продолжать работать после назначения пенсии

Экономист Балынин: в 2024 году россияне работали в среднем 8,2 года после пенсии

Средняя продолжительность трудовой деятельности после назначения пенсии в 2024 году достигла 8,2 года, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2022 году показатель составлял 7,47 года, а в 2011-м — 6 лет. Рост означает, что пенсионеры все чаще продолжают работать. Ключевой фактор — кадровый дефицит. Работодатели удерживают сотрудников старшего возраста, предлагая более гибкие условия. Полагаю, что в 2026 году показатель превысит 9 лет. С 2025 года дополнительным стимулом стала индексация пенсий работающим пенсионерам. Средняя пенсия по старости у работающих выросла с 17,89 тыс. рублей на 1 января 2024 года до 21,9 тыс. рублей на 1 января 2025-го (+22,4%)», — отметил Балынин.

По его словам, рост связан с возвратом индексации и ежегодной августовской корректировкой за счет уплаченных страховых взносов. За год можно сформировать до 3 ИПК, что напрямую увеличивает размер пенсии, подчеркнул экономист.

Он добавил, что около 44% работающих пенсионеров — граждане, вышедшие на пенсию досрочно (в 2011 году — 34%). Доля работающих со стажем свыше 15 лет стабильна — 1,7–2%, констатировал эксперт.

В 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% — выше инфляции. Индексация пройдет в январе и коснется всех, включая работающих пенсионеров. Летом 2026 года у работающих пенсионеров будет очередная корректировка: они смогут получить максимум 3 ИПК, или до 470,28 рубля к пенсии, при стоимости одного ИПК в 156,76 рубля.

По данным Социального фонда РФ, на 1 сентября 2025 года в стране было 40,71 млн пенсионеров, из них 7,45 млн — работающие.

Ранее стало известно, какой может быть пенсия при большом страховом стаже.