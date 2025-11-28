Стало известно, какой может быть пенсия при большом страховом стаже

Экономист Балынин: можно получать пенсию более 31 тыс. руб. при стаже 42 года

Россияне могут рассчитывать на пенсию более 28 тыс. рублей при страховом стаже в 37 лет и более 31 тыс. рублей — при стаже 42 года, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В расчетах он использовал зарплату в 75 тыс. рублей. Балынин уточнил, что по итогам первого полугодия 2025 года средняя зарплата россиян достигла 96,22 тыс. рублей.

По словам экономиста, человек с зарплатой в 75 тыс. рублей в 2025 году сформирует 3,262 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).

За 25 лет страхового стажа сформируется 81,550 ИПК, за 30 лет — 97,860 ИПК, за 33 года — 107,646 ИПК, за 35 лет — 114,170 ИПК, за 37 лет — 120,694 ИПК, за 42 года — 137,004 ИПК.

«При стаже 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин доступен досрочный выход на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. При стоимости одного ИПК в 156,76 рубля и размере фиксированной выплаты в 9584,69 рубля итоговый размер страховой пенсии составит: при стаже 25 лет — 22,4 тыс. рублей, ⁠30 лет — 24,9 тыс. рублей, ⁠33 года — 26,5 тыс. рублей, 35 лет — 27,5 тыс. рублей, 37 лет — 28,5 тыс. рублей, ⁠42 года — более 31 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По данным Социального фонда РФ, средняя пенсия россиян по старости достигла почти 25,2 тыс. рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года. При этом средняя пенсия работающих пенсионеров составила 22,4 тыс. рублей, а неработающих — 25,8 тыс. рублей.

