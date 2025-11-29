В Риме проходит шествие в поддержку Палестины с участием Тунберг и спецдокладчика ООН

Грета Тунберг и спецдокладчик ООН участвуют в римском марше за Палестину

Многотысячное шествие в поддержку Палестины с участием шведской активистки Греты Тунберг и спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе прошло в субботу в центре Рима. Об этом сообщает РИА Новости.

Колонна демонстрантов проследовала от Колизея к площади Сан-Джованни-ин-Латерано. Во главе шествия двигался грузовик, с которого выступали лидеры акции, включая Альбанезе. Участники несли баннеры с осуждением действий израильских властей и политики кабинета Джорджи Мелони.

Грета Тунберг ненадолго остановилась с группой активистов у Колизея для фотографий. Протестующие благодарили ее за визит и скандировали лозунги с требованием прекратить сотрудничество Италии с Израилем.

Акция была приурочена к профсоюзной забастовке против изменений в госбюджет 2026 года, состоявшейся накануне.

Также массовые демонстрации в поддержку Палестины прошли в субботу в Лондоне и Берлине. Десятки тысяч человек вышли на улицы столиц Великобритании и Германии с требованием прекратить военные действия в секторе Газа.

