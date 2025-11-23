Россия сохранила пятое место в мире по объему золотых резервов. Такие данные появились из обзора Всемирного совета по золоту (WGC).

Организация сообщила, что в сентябре 2025 года центробанки приобрели 39 тонн металла, а с начала года — около 200 тонн.

По данным WGC, крупнейшими покупателями золота стали Национальный банк Польши, который увеличил запасы на 67 тонн, а также регуляторы Казахстана и Азербайджана — плюс 40 и 38 тонн соответственно. В России, по оценкам совета, ситуация была обратной: страна в 2025 году выступала нетто-продавцом. В январе и августе Центробанк реализовал по 3,1 тонны золота, в сентябре вернул в резервы такой же объем, а в октябре вновь продал 3,1 тонны. В результате за девять месяцев чистое сокращение составило 6,2 тонны.

При этом, согласно официальным данным Банка России на 1 ноября, общий объем золотого запаса достиг 74,8 млн тройских унций (2326,54 тонны). Такой показатель позволяет стране удерживать пятую позицию в мировом рейтинге, уступая США, Германии, Италии и Франции и опережая Индию с Китаем.

Рост мировых цен на золото вывел стоимость российского запаса на исторический максимум. При средней цене около $3320 за тройскую унцию его рыночная оценка составляет примерно $248 млрд, а официальная оценка ЦБ на 1 ноября 2025 года — почти $300 млрд. Доля золота в резервах достигла 41,3% — это самый высокий уровень за последние три десятилетия.

В WGC отметили, что с 2002 года Россия увеличила золотой запас более чем на 1900 тонн, то есть более 80% нынешнего объема было сформировано в современной истории. Основные закупки пришлись на периоды 2008–2012 и 2014–2019 годов, когда цены были низкими либо только начинали расти.

