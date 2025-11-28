На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа многомиллиардная сумма кредита Украине за счет активов России

Politico: сумма кредита ЕС Украине за счет активов РФ может достичь €210 млрд
true
true
true
close
Global Look Press

Сумма «репарационного кредита» Европейского союза (ЕС) Украине за счет замороженных активов России может составить €210 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Юридические предложения (...) вполне могут потребовать мобилизации значительно более €140 млрд для помощи Украине, при этом общая сумма составляет €210 млрд, которые находятся на рассмотрении для всего пакета», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что более масштабные расходы, предназначенные для покрытия финансовых потребностей Украины на следующие два года, будут включать в себя активы, которые «хранятся в других странах за пределами Бельгии».

Помимо этого, эти средства планируют отправит на погашение кредита, предоставленного «Большой семеркой» украинской стороне.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что некоторые страны Евросоюза подозревают, что Бельгия может использовать замороженные активы Банка России, поэтому задерживает их передачу Украине.

Председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал, что решение по замороженным российским активам планируется принять на следующем саммите Евросоюза, который запланирован на 18 — 19 декабря.

Ранее Euroclear предостерег Евросоюз от предоставления кредита Украине.

