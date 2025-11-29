На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат назвал категорию россиян, имеющих право на повышенную пенсию

Нилов: с 1 декабря пенсии увеличат уволившимся и тем, кому исполнилось 80 лет
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

С 1 декабря 2025 года повысят пенсии тем гражданам, достигшим 80 летнего возраста, а также тем, кто прекратил трудовую деятельность или получил первую группу инвалидности. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Для россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится до 17 815 рублей. Поверх этой суммы можно получить надбавку за уход: 1314 рубля для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — для получателей государственной.

Для инвалидом первой группы автоматически устанавливается двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячная компенсация. Если гражданин уже получал повышенную выплату по инвалидности, повторного удвоения не будет, уточнил Нилов.

В случае увольнения в ноябре перерасчет пенсий происходит с декабря. Подавать заявление в Социальный фонд не нужно, поскольку всю требующуюся информацию предоставляет бывший работодатель. Если информация поступает с задержкой, все недополученные средства будут выплачены позднее отдельной доплатой.

В ноябре депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.

