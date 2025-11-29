Эксперт рассказал о нюансах введения купюры в 10 тысяч рублей

Введение в оборот купюры номиналом 10 тысяч рублей может способствовать накоплению, но также принести риски для экономики. Об этом ТАСС заявил научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.

«С учетом этого, как средство накопления денег купюра в 10 тысяч рублей может быть полезна (хотя сама по себе практика длительного хранения наличных нерациональна), но при этом выпуск таких купюр может способствовать развитию теневой экономики, в том числе рисков отмывания», — сказал эксперт.

Черновол добавил, что Европейский союз отказался от банкноты номиналом €500 из-за рисков отмывания денег. При этом, по его словам, в Швейцарии в обороте до сих пор находится купюра в 1 тысячу франков, которая служит инструментом накопления.

С инициативой выпустить в обращение банкноту номиналом 10 тысяч рублей накануне выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис. Авторы идеи отметили, что в настоящее время для крупных приобретений и расчетов гражданам и бизнесу приходится использовать значительные объемы наличных денег, что способствует росту затрат на их производство, транспортировку, пересчет и хранение.

