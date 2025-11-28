На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты ГД рекомендуют выпустить купюру в 10 000 рублей

В Госдуме предложили ЦБ ввести новую банкноту номиналом 10 000 рублей
Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис предложили выпустить в обращение банкноту номиналом 10 тыс. руб. Обращение с соответствующим предложением было направлено председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает РИА Новости.

«Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей… Такой шаг укрепит доверие граждан к финансовой системе и позволит учесть общественное мнение при принятии важного государственного решения», — говорится в документе.

Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время для крупных приобретений и расчетов гражданам и бизнесу приходится использовать значительные объемы наличных денег, что способствует росту затрат на их производство, транспортировку, пересчет и хранение. По мнению депутатов, недавний опыт обсуждения символов для купюры номиналом 500 рублей показал, насколько важно и чувствительно для граждан выбирать образы для национальной валюты. Для определения дизайна новой купюры парламентарии предложили провести всенародное голосование через портал «Госуслуги».

30 сентября стало известно, что ЦБ РФ может представить обновленную банкноту номиналом 500 рублей уже во втором полугодии 2026 года. Известно, что для лицевой стороны банкноты в 500 рублей будет выбран один из символов Пятигорска, а для оборотной – один из символов СКФО.

Ранее депутаты предложили изображать на купюрах сцены Великой Отечественной войны, а не достопримечательности.

