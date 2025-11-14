ЛДПР предлагает поместить триколор на денежных купюрах

ЛДПР предлагает поместить флаг России на документы государственного образца, а также на бумажные денежные купюры, чтобы укрепить национальное единство страны. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Все чаще граждане с гордостью украшают триколором свои дома и автомобили. Однако в документах государственного образца и даже на российской валюте флагу места не нашлось. Хотя именно он всецело олицетворяет Россию», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, поэтому ЛДПР предлагает закрепить использование флага Российской Федерации при изготовлении документов государственного образца и выпуске банкнот Банка России.

«Убежден, что это не только приумножит уважение народа к главному символу нашей страны, но и станет важным шагом к укреплению национального единства и гордости за нашу страну», — отметил глава партии.

Как отмечается в пояснительной записке ЛДПР к инициативе, помещение флага на документах и банкнотах будет способствовать формированию у граждан чувства принадлежности к государственной традиции и национальной идентичности.

Слуцкий напомнил, что триколор «всегда был знаменем чести и силы российского государства за всю его многовековую историю». Под ним и сегодня смело идут в бой и отстаивают честь России герои в зоне СВО, заявил Слуцкий.

«Наш флаг объединяет миллионы граждан, разных взглядов, возрастов, религий и национальностей», — подытожил лидер ЛДПР.

В сентябре глава думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с предложением заменить все типы автомобильных номеров на единый образец с изображением флага России.

Ранее геральдист рассказал, какими должны быть флаги России на международных встречах.