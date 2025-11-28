«Газпром» предупредил о рисках для энергоснабжения Европы

Европа устанавливает рекорды по отбору газа из подземных хранилищ в ноябре, что создает риски для энергоснабжения в предстоящие холодные месяцы. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

По данным компании, с 19 ноября зафиксирована серия рекордных суточных отборов газа, прерванная лишь в выходные дни. Объем активного газа в европейских ПХГ на 26 ноября составил 78,1 млрд куб. м, что на 10,6 млрд куб. м ниже показателя прошлого года.

Как отметили в «Газпроме», технологическое сокращение запасов снижает производительность хранилищ. Например, в Германии за пять дней заполненность ПХГ упала с 72% до 68,5%. Разница с прошлогодним уровнем запасов сопоставима с общим объемом всех хранилищ Франции.

В компании подчеркнули, что при сохранении таких темпов отбора газа и наступлении холодов Европа может столкнуться с дополнительными рисками для своей энергосистемы.

24 ноября сообщалось, что цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в России рассказали, как Европа попадет в ловушку из-за газа США.