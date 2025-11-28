На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Газпром» предупредил о рисках для энергоснабжения Европы

«Газпром»: Европа продолжает рекордно для ноября отбирать газ из хранилищ
true
true
true
close
Reuters

Европа устанавливает рекорды по отбору газа из подземных хранилищ в ноябре, что создает риски для энергоснабжения в предстоящие холодные месяцы. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

По данным компании, с 19 ноября зафиксирована серия рекордных суточных отборов газа, прерванная лишь в выходные дни. Объем активного газа в европейских ПХГ на 26 ноября составил 78,1 млрд куб. м, что на 10,6 млрд куб. м ниже показателя прошлого года.

Как отметили в «Газпроме», технологическое сокращение запасов снижает производительность хранилищ. Например, в Германии за пять дней заполненность ПХГ упала с 72% до 68,5%. Разница с прошлогодним уровнем запасов сопоставима с общим объемом всех хранилищ Франции.

В компании подчеркнули, что при сохранении таких темпов отбора газа и наступлении холодов Европа может столкнуться с дополнительными рисками для своей энергосистемы.

24 ноября сообщалось, что цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в России рассказали, как Европа попадет в ловушку из-за газа США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами