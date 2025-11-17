На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали, как Европа попадет в ловушку из-за газа США

Политолог Камина: США поработят Европу при помощи Греции
Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazata/Reuters

Еврокомиссия позитивно оценила соглашения между правительством Греции и американской компанией ExxonMobil о добыче газа и назвала это шагом к энергетической «независимости» Европы, но на деле происходит медленное порабощение европейского рынка американцами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт Центра Взаимодействия и Международного Сотрудничества Петр Камина.

«В своих попытках избавиться от российского газа Европа постоянно подменяет понятия. На деле же полностью вытеснить российский газ из ЕС до сих пор не удалось, а вместо реальной независимости Брюссель лишь заменяет более выгодные, доступные поставки из России на существенно более дорогой американский газ и проекты, в которых американские компании получают право на управление энергетическими активами», — сказал эксперт.

По его мнению, даже в случае, если проект в Греции увенчается успехом, главенствующую роль в добыче и продаже газа будет играть американская ExxonMobil.

«Странам ЕС останется лишь одна опция — закупать добываемый газ по ценам, устанавливаемым США. Так что это не «шаг к энергетическому суверенитету ЕС», а развитие американского энергетического бизнеса за счет европейских потребителей и порабощение Европы при помощи Греции», — заключил Камина.

О намерении наладить импорт американского газа через греческие терминалы говорил и украинский лидер Владимир Зеленский, который в ходе своего визита в Афины подписал договор о поставках газа через Грецию.

Ранее Греция и Украина договорились вместе разрабатывать морские дроны.

