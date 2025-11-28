На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Торговые центры в России стали переформатировать в склады

«Ъ»: ТЦ из-за ограниченного спроса стали переформатировать в склады
Nejron Photo/Shutterstock/FOTODOM

Собственники торговой недвижимости стали чаще переформатировать свои объекты в склады из-за «ограниченного спроса» со стороны арендаторов и ухода международных ретейлеров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании IBC Real Estate.

Так, по итогам января — октября объем предложения складских помещений, выставленных на рынок операторами торгцентров, в целом по России равнялся 587 тыс. кв. м, что составляло порядка 15% от складского предложения по всей стране. Как уточняет газета, по итогам прошлого года данный показатель находился на уровне 94 тыс. кв. м, то есть в шесть раз меньше.

При этом отмечается, что склады такого формата пользовались спросом в условиях дефицита классических логопарков, но в настоящее время, когда вакансия на складском рынке значительно выросла, дальнейшая востребованность складов внутри торгцентров остается под вопросом.

В октябре консультант по управлению рисками Владлена Рахметова рассказала, что контрактное производство из обычного тренда становится новой реальностью и наиболее предпочтительной формой работы бизнеса. Отдавать производство на аутсорсинг значительно экономит, что важно в условиях высокой ключевой ставки и, как следствие, дорогих кредитов.

Ранее Матвиенко словами «не дождутся» оценила устойчивость экономики РФ перед санкциями.

