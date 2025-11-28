На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Доходы Петербурга выросли на 77 млрд рублей

Беглов утвердил осеннюю корректировку бюджета Петербурга на 2025 год
Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в бюджет города на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В результате внесенных изменений, доход города вырос на 77,7 млрд рублей. Рост обеспечен за счет собственных доходов (66,8 млрд руб.) и безвозмездных поступлений (10,9 млрд руб.)

«Сокращая дефицит и отказываясь в текущем году от новых займов, мы укрепляем финансовый фундамент города», — отметил губернатор.

Известно также, что Санкт-Петербург и Москва возглавили рейтинг российских городов-миллионников по расходам на новогоднее оформление и праздничные мероприятия к Новому году. Если в 2020 году город на Неве тратил в госзакупках 401,9 млн рублей на новогодние приготовления, то в 2024 и 2025 годах объем госзакупок превысил 1,23 млрд рублей ежегодно.

При этом недавно сообщалось, что открытие торгово-развлекательного центра (ТРК) «Голливуд» в Петербурге перенесли на 6 декабря.

Ранее в Петербурге уничтожили десятки килограммов санкционных сыров, колбас и рыбы.

