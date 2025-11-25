На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Санкт-Петербурге перенесли открытие «Голливуда»

В Петербурге перенесли открытие торгового центра «Голливуд» на 6 декабря
true
true
true
close
Telegram-канал «ТРК Голливуд»

Открытие торгово-развлекательного центра (ТРК) «Голливуд» в Петербурге перенесли на 6 декабря. Об этом рассказала Ирина Царькова, генеральный директор офиса Nikoliers в северной столице, управляющей торговым комплексом, пишет портал «78.ru».

«Мы торжественно открываемся 6 декабря. У нас будет очень много активностей для посетителей. Это будут хедлайнеры, музыкальные группы, коллаборации с нашими арендаторами», — сказала операционный директор департамента управления недвижимостью Nikoliers Ольга Лесина.

Причину переноса она не назвала. До этого 78 сообщал, что «Голливуд» откроется 27 ноября.

О строительстве ТРК впервые сообщали почти десять лет назад, в 2016 году, однако сначала несколько раз переносили его, а после и открытие, пишет местный портал «Фонтанка». Генеральный директор офиса Nikoliers в Петербурге, управляющей торговым комплексом, сказала изданию, что на данный момент торговый центр заполнен на 80–82%, поэтому некоторые магазины могут начать работу чуть раньше открытия.

