Более половины россиян не могут позволить себе собственную недвижимость

BAZA Development: более половины россиян не могут позволить купить себе жилье

Более половины россиян (57,8%) мечтают купить квартиру, но не могут себе этого позволить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного BAZA Development, пишет «Лента.ру».

Большинство респондентов (52,5%) признались, что не могут приобрести недвижимость из-за нехватки средств. При этом только 20,3% признались, что у них есть средства для оплаты первоначального взноса по ипотеке.

Из-за высокой процентной ставки и дороговизны квартир 42,4% опрошенных живут в стесненных условиях, еще 22% вынуждены снимать жилье. 16,9% же продолжают жить с родителями.

Недавно зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко также заявил, что у россиян сейчас нет возможности покупать новые квартиры из-за высокой стоимости жилья. Он также добавил, что ситуацию усложняет рост цен на товары и услуги, закрывающие ежедневные потребности — продукты питания, бензин, коммунальные услуги.

