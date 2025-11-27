В Госдуме признали, что россияне не могут купить квартиру

У россиян сейчас нет возможности покупать новые квартиры из-за высокой стоимости жилья, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«У людей сейчас просто нет возможности приобретать квартиры, потому что при нынешней ключевой ставке и росте цен сбор суммы даже на первоначальный взнос по ипотеке займет несколько лет! А сами ставки по жилищным кредитам вообще бьют все рекорды. При этом цены на продукты, коммуналку, бензин, одежду и услуги тоже продолжают расти. И чем больше тратится на первоочередные нужды, тем меньше остается на жилье. Потому люди и говорят, что откладывают покупку», — отметил Аксененко.

По его словам, насколько спрос на новые квартиры вырастет через два года, сказать сложно. Депутат считает, что все будет зависеть от экономической обстановки в стране и от дальнейших действий Центробанка: какой будет ключевая ставка, что будет с инфляцией и зарплатами. Пока жилье в цене только растет, поскольку стоимость рабочей силы, материалов и логистики зависит от ключевой ставки напрямую, заключил парламентарий.

Почти 90% участников исследования Frank RG заявили, что откладывают приобретение жилья на срок свыше двух лет. Аналитики отметили, что интерес к покупке недвижимости заметно охладился: россияне в основном предпочитают выждать, пока рынок стабилизируется и условия по ипотеке станут предсказуемее. По данным опроса, лишь небольшая доля респондентов готова рассматривать покупку в ближайшие год-два. Основные причины паузы — высокая стоимость кредитов, рост цен на квадратный метр и общая неопределенность экономической ситуации.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, по итогам октября медианная полная стоимость студий в среднем по российским городам-миллионникам составила 5,9 млн рублей (+0,7% за месяц), однокомнатных квартир — 7,8 млн рублей (+1,6%), двухкомнатных — 11 млн рублей (+1,5%), трехкомнатных — 14,1 млн рублей (+0,7%).

Ранее в Госдуме призвали подталкивать банки к снижению ставок по ипотеке.