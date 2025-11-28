На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросовете рассчитывают, что решение по активам РФ примут на следующем саммите

Глава Евросовета рассчитывает на решение по активам РФ на саммите в декабре
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Европейского совета Антониу Кошта рассчитывает, что решение об использовании замороженных российских активов для кредита Украине будет принято на следующем заседании Евросовета 19 декабря. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Он отметил, что в октябре Евросовет принял решение об обеспечении финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. В данный момент ведется работа над техническим решением для реализации этой меры. По словам Кошты, работа идет успешно.

«Мы примем решение на следующем заседании Европейского совета 19 декабря», — сказал глава политического органа ЕС.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что некоторые страны Евросоюза подозревают, что Бельгия может использовать замороженные активы Банка России, поэтому задерживает их передачу Украине.

Ранее Euroclear предостерег Евросоюз от предоставления кредита Украине.

