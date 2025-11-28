На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупнейшие экспортеры резко сократили покупки валюты в РФ

Крупные экспортеры в четыре раза сократили покупки валюты в России
true
true
true
close
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

В период с 3 по 9 ноября сумма внешнеторговой выручки, полученной российскими экспортерами, сократилась на 15% в сравнении со средненедельным значением октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с мониторингом ситуации.

В публикации говорится, что за указанный период компании получили выручку в эквиваленте 252,7 млрд рублей, из которых 106 млрд составили рублевые поступления.

22 октября США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Под ограничения попали крупнейшие добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы и транспортные компании.

Спустя сутки Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России, который затрагивает энергетическую, финансовую и торговую сферы. В него в том числе вошли новые ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ), который будет проводится в два этапа. Также россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист объяснил скупку валюты россиянами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами