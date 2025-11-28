Крупнейшие экспортеры резко сократили покупки валюты в РФ

В период с 3 по 9 ноября сумма внешнеторговой выручки, полученной российскими экспортерами, сократилась на 15% в сравнении со средненедельным значением октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с мониторингом ситуации.

В публикации говорится, что за указанный период компании получили выручку в эквиваленте 252,7 млрд рублей, из которых 106 млрд составили рублевые поступления.

22 октября США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Под ограничения попали крупнейшие добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы и транспортные компании.

Спустя сутки Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России, который затрагивает энергетическую, финансовую и торговую сферы. В него в том числе вошли новые ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ), который будет проводится в два этапа. Также россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист объяснил скупку валюты россиянами.