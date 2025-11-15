Финансист объяснил скупку валюты россиянами

Рекордный объем покупки валюты жителями РФ в октябре текущего года можно объяснить несколькими причинами. Об этом в ходе беседы с журналистами агентства «Прайм» заявил президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

По словам финансиста, данные одного месяца нельзя считать поводом для того, чтобы говорить о каких-либо изменениях на валютном рынке. Банк России при составлении статистики учитывает как приобретение валюты импортерами, так и физическими лицами.

Специалист отметил, что импортеры покупают валюту в связи с необходимостью оплачивать уже действующие контракты. В том числе речь идет о договорах на поставки товаров новогоднего ассортимента и бытовой техники, спрос на которые растет в конце года на фоне периода выплат премий и бонусов.

Граждане, в свою очередь, используют валюту во время поездок за границу и для оплаты учебы детей. Кулаков добавил, что еще одной причиной покупки валюты физическими лицами может быть необходимость пополнять соответствующие депозиты.

«В связи со снижением ставок по рублевым вкладам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную «тихую гавань» — валюту», — подчеркнул финансист.

При этом он обратил внимание, что курс рубля к американскому доллару остается стабильным. Этот факт свидетельствует об устойчивости финансовой системы, подытожил Кулаков.

13 ноября кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер во время беседы с журналистами «Газеты.Ru» спрогнозировал стоимость доллара США и евро на следующей неделе. Американская валюта будет стоить 82 рубля, евро — 95 рублей, считает специалист.

