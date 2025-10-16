На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист объяснил, стоит ли покупать золото на фоне рекордного роста

Экономист Паулаускас призвал не спешить с инвестицией в рекордно растущее золото
true
true
true
close
imago stock&people/Global Look Press

Стоимость золота на бирже впервые превысила отметку в $4200 за тройскую унцию. Сегодня оно стоит дороже, чем когда-либо в истории, но обычным покупателям не стоит спешить с вложением в драгметаллы, заявил RT экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Ситуация с ростом стоимости золота в первую очередь отражается на ценах в ювелирных магазинах, а также повышении спроса со стороны частных инвесторов на драгметаллы, которые они скупают для резервов, отметил эксперт. Однако, по его мнению, такие рекордные цены, которые наблюдаются сегодня, делают покупку золота в данный момент невыгодной, поэтому обычным гражданам лучше с этим не спешить.

«После отмены НДС на покупку слитков золото действительно стало доступнее, но маржа банков и ювелирных сетей при скачках цен увеличивается. В итоге тот, кто приобретает металл «в ажиотаже», может переплатить десятки процентов», — предупредил экономист.

Тем, кто за счет инвестирования в золото стремится сохранить сбережения, он посоветовал рассматривать такие вложения как долгосрочные, не ожидая в ближайшей перспективе прибыли. Лучше всего делать небольшие покупки, воздерживаясь от резких решений, подчеркнул эксперт. Он также предрек дальнейшее подорожание ювелирки – цены будут расти, пока ситуация на рынке не стабилизируется, убежден Паулаускас.

«И хотя блеск украшений останется прежним, за ним теперь стоит куда более дорогой металл», — заключил специалист.

Напомним, накануне стоимость декабрьского фьючерса на золото превысила исторический максимум в размере $4200 за тройскую унцию (31 грамм). К 4:12 по мск цена унции поднялась до $4202,4 за тройскую унцию, что означает рост на 0,64%. Уже к 4:17 по мск стоимость золота замедлила рост до $4199,8 за унцию. Рост цен на золото связывают с ухудшением геополитической обстановки и жесткой политикой Федеральной резервной системы (ФРС). Предполагается, что золото дорожает из-за торговой войны между США и Китаем и ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее россиянам назвали плюсы вложения сбережений в золото.

