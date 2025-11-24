ЦБ планирует добиться снижения инфляции в 2026 году

Заботкин: ЦБ рассчитывает на снижение инфляции в 2026 году до 4%

Банк России рассчитывает добиться показателя инфляции в 4% в 2026 году. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин во время выступления на Альфа-саммите 2025: «Цифровизация в текущем макроконтексте», передает ТАСС.

«Мы в следующем году рассчитываем, что мы наконец добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели в 4%», — сказал он.

Заботкин подчеркнул, что это позволит снизить ключевую ставку до тех уровней, «которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет».

По данным Центробанка, в октябре инфляция составила 7,71%. С 27 октября ключевая ставка находится на уровне 16,50%.

До этого советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что до конца 2025 года может произойти как снижение ключевой ставки Банка России, так и ее сохранение. Вся совокупность факторов будет представлена на декабрьском заседании Совета директоров регулятора, добавил он.

Ранее россиянам рассказали, что поможет снизить цены.