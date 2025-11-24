ЦБ планирует добиться снижения инфляции в 2026 году

Банк России рассчитывает добиться показателя инфляции в 4% в 2026 году. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин во время выступления на Альфа-саммите 2025: «Цифровизация в текущем макроконтексте», передает ТАСС.
«Мы в следующем году рассчитываем, что мы наконец добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели в 4%», — сказал он.
Заботкин подчеркнул, что это позволит снизить ключевую ставку до тех уровней, «которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет».
По данным Центробанка, в октябре инфляция составила 7,71%. С 27 октября ключевая ставка находится на уровне 16,50%.
До этого советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что до конца 2025 года может произойти как снижение ключевой ставки Банка России, так и ее сохранение. Вся совокупность факторов будет представлена на декабрьском заседании Совета директоров регулятора, добавил он.
Ранее россиянам рассказали, что поможет снизить цены.