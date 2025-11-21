На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что поможет снизить цены

«Опора России»: рост производительности труда в РФ может привести к снижению цен
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Рост эффективности российского бизнеса и повышение производительности труда могут способствовать снижению инфляции. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент «Опоры России», председатель комитета по эффективному производству и повышению производительности труда Дмитрий Пищальников.

«Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы. Он ориентируется на невысокую инфляцию, не более 4% ежегодно. Для обычной семьи инфляция — это насколько вырастут цены на продукты, транспорт, одежду и другое. Стоит учитывать, что прогнозы и реальность — часто разные значения. Доходная часть бюджета также влияет на инфляцию. Чем больше эффективности демонстрируют российские компании, тем более значительна доля безинфляционных денег в бюджете. И, конечно, рост эффективности – это всегда возможность для компаний получать более высокую маржу, а значит возможность снижать цены», — считает Пищальников.

По его словам, цены могут вырасти из-за новых налоговых изменений, но власти способны сгладить этот эффект. Пищальников подчеркнул, что сохранение патента в сельской местности — это не столько про поддержку бизнеса, сколько про то, чтобы в поселках не исчезли последние аптеки, магазины или мастерские.

По мнению эксперта, любое резкое изменение налогов в итоге отражается на росте цены на отечественные товары, все оплачивает конечный потребитель. Уже в следующем году НДС для бизнеса вырастет на 2%, и это неизбежно приведет к повышению цен, предупредил Пищальников.

«Государство понимает это, и поэтапный переход и сохранение упрощенных режимов тому подтверждение. Также сдержит цены наличие широкой линейки товаров из Китая и Юго-Восточной Азии. Значит, вероятность смягчить «эффект роста цен» вполне реальна. В данном случае давление ощутит российский бизнес, прежде всего МСП, что повлияет на выручку и численность компаний», — заключил Пищальников.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами