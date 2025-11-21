Россиянам рассказали, что поможет снизить цены

Рост эффективности российского бизнеса и повышение производительности труда могут способствовать снижению инфляции. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент «Опоры России», председатель комитета по эффективному производству и повышению производительности труда Дмитрий Пищальников.

«Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы. Он ориентируется на невысокую инфляцию, не более 4% ежегодно. Для обычной семьи инфляция — это насколько вырастут цены на продукты, транспорт, одежду и другое. Стоит учитывать, что прогнозы и реальность — часто разные значения. Доходная часть бюджета также влияет на инфляцию. Чем больше эффективности демонстрируют российские компании, тем более значительна доля безинфляционных денег в бюджете. И, конечно, рост эффективности – это всегда возможность для компаний получать более высокую маржу, а значит возможность снижать цены», — считает Пищальников.

По его словам, цены могут вырасти из-за новых налоговых изменений, но власти способны сгладить этот эффект. Пищальников подчеркнул, что сохранение патента в сельской местности — это не столько про поддержку бизнеса, сколько про то, чтобы в поселках не исчезли последние аптеки, магазины или мастерские.

По мнению эксперта, любое резкое изменение налогов в итоге отражается на росте цены на отечественные товары, все оплачивает конечный потребитель. Уже в следующем году НДС для бизнеса вырастет на 2%, и это неизбежно приведет к повышению цен, предупредил Пищальников.

«Государство понимает это, и поэтапный переход и сохранение упрощенных режимов тому подтверждение. Также сдержит цены наличие широкой линейки товаров из Китая и Юго-Восточной Азии. Значит, вероятность смягчить «эффект роста цен» вполне реальна. В данном случае давление ощутит российский бизнес, прежде всего МСП, что повлияет на выручку и численность компаний», — заключил Пищальников.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.