Стали известны возможные размеры техносбора на смартфоны и ноутбуки

«Ведомости»: техносбор на смартфоны и ноутбуки может составить 750 и 1500 рублей
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки для российских производителей и импортеров электроники может составить 750 и 1500 рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их словам, предварительные тарифы были указаны в предложении министерства промышленности и торговли РФ, которое было направлено для обсуждения участникам консорциума «Вычислительная техника».

По мнению участников рынка, данный сбор может быть пересмотрен в дальнейшем. Такие тарифы обсуждаются за каждую единицу товара независимо от стоимости устройства.

По словам представителя министерства, сбор планируется вводить поэтапно. На первом тарифы будут применяться к уже собранным устройствам, а на втором — отдельно на электронные компоненты, используемые в производстве техники.

26 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что введение технологического сбора не должно повлиять на продажи электроники в России, поскольку повышение цен окажется небольшим.

Ранее россиянам рассказали о влиянии технологического сбора на рынок электронной продукции.

