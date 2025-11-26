На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минфина оценил влияние техсбора на потребителей в России

Силуанов опроверг влияние технологического сбора на рынок электроники в России
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Введение технологического сбора не должно повлиять на продажи электроники в России, поскольку повышение цен окажется небольшим. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, максимальная ставка нового сбора составит всего 5 тыс. рублей и будет применять только к наиболее дорогим изделиям. При этом за обычные товары нужно будет отдать гораздо меньше указанной суммы.

«На наш взгляд это не повлияет серьезно на какие-то потребительские настроения», — заявил Силуанов.

Он добавил, что в следующем году власти планируют собрать около 20 млрд рублей, но в 2027 и 2028 годы объем существенно возрастет. Глава Минфина подчеркнул, что вырученные средства помогут стране развить компетенции, которые сейчас необходимы, а также дополнить ресурсы, предусмотренные в федеральном бюджете.

Целью введения технологического сбора по аналогии с утильсбором для автомобилей является поддержка отечественной микроэлектроники и радиоэлектроники.

До этого вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер заявил, что введение технологического сбора с 1 сентября 2026 года окажется контролируемым изменением в регулировании рынка электронной продукции.

Рост себестоимости для производителей и цен для покупателей будет минимальным, так как государство планирует гибко формировать перечень товаров, на которые будет действовать нововведение.

Ранее россиянам объяснили, как улучшить качество связи домашнего интернета.

