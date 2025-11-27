«Этот подход вреден»: в Госдуме выступили против расширения туристического налога

Минфин ищет любые лазейки для пополнения бюджета, но не там, где нужно, заявил «Газете.Ru»председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Так он прокомментировал возможное расширение туристического налога на сдачу в аренду жилых домов.

«Минфин изобретает все новые поборы с граждан, и этим фантазиям нет предела. Получается, человек едет в другой регион, снимает там дом или квартиру, и помимо аренды еще будет платить посуточный турналог? Или собственник жилья заплатит этот сбор впридачу к подоходному налогу? «Справедливая Россия» в принципе выступает против туристического налога и его «предшественника» — курортного сбора. Наши граждане — не гости в своей стране. Они должны свободно путешествовать, переезжать, не рискуя нарваться на очередной квазиналог. Подобные поборы не просто бьют по карманам граждан, они разъединяют наших людей и страну. Турналог нужно отменять, и его расширение мы категорически не поддержим», — сказал Миронов.

Он обратил внимание, что справороссы не раз указывали Минфину на другие, более приемлемые бюджетные источники.

«Минфин лихорадочно ищет любые лазейки для пополнения бюджета, но не там, где нужно. А нужно искать в карманах сверхбогатого меньшинства — банкиров, долларовых миллиардеров, нефтегазовых воротил. И мы постоянно предлагаем Минфину: давайте введем налог на сверхприбыль банков, повысим подоходный для самых богатых, отменим налоговые льготы экспортерам сырья. Вкупе эти меры могут принести бюджету около 4 трлн рублей. В сравнении с этим доходы от турналога — копейки. Но Минфину проще обложить кучей мелких поборов большинство населения, чем покуситься на «жирных котов». Этот подход вреден, он не поможет ни бюджету, ни экономике», — заявил Миронов.

О том, что Минфин и Минэкономики изучают возможности взимания турналога со сдачи частных домов в аренду, заявил накануне глава Минфина Антон Силуанов. Тот же вопрос касательно помещений и квартир в многоквартирных домах «в проработке», сказал он.

Туристический налог ввели 1 января 2025 года в 55 регионах России. Сумма налога не превышает 1% от стоимости временного проживания.

