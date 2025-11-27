На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курс доллара опустился ниже 79 рублей

Центробанк: курс доллара 27 ноября опустился до 78,6 рубля
true
true
true
close
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара США опустился до 78,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

По данным Банка России, 27 ноября курс американской валюты на российской бирже составляет 78,6 рубля. Стоимость евро при этом составляет 91,5 рубля, а юаня — 11,1 рубля.

С начала 2025 года доллар к рублю подешевел примерно на 31%, евро — ориентировочно на 22%, юань — около 29%.

19 ноября управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев спрогнозировал, что средний курс доллара составит 88–95 рублей в 2026 году. По его словам, сильный рубль не отменяет базовый инстинкт россиян в сохранении капитала: население продолжает покупать валюту, потому что не верит в фундаментальную устойчивость текущего курса и закладывает будущие потенциальные шоки, в том числе бюджетные, санкционные и геополитические.

Глава Сбера Герман Греф полагает, что равновесным является курс в диапазоне 98–105 рублей за американский доллар. По его словам, он устроил бы экспортеров и помог бы импортерам «с точки зрения создания естественного барьера на границе».

Ранее в Центробанке назвали условие для курса в 50 рублей за доллар.

