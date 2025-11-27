На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как прекратить покупать ненужную одежду

Эксперт «Моифинансы.рф» Иваткина посоветовала перейти к осознанному гардеробу
true
true
true
close
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина посоветовала россиянам перейти от импульсивных покупок одежды к рациональному гардеробу. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.Ru».

«Шкаф ломится от вещей, а надеть нечего. Такая ситуация знакома многим. И это не удивительно. Агрессивный маркетинг заставляет нас покупать все больше, а наслаждаться покупками — все меньше. Выход есть — переход к рациональному гардеробу. Это не про аскетизм и ношение одного и того же годами, а про осознанный подход. Первое, что нужно сделать, — выделить время и провести полный аудит своего гардероба. Разделите одежду на три стопки: «люблю-ношу», «сомневаюсь», «пора прощаться», — отметила Иваткина.

По ее словам, вещи, которые не подходят по размеру и стилю или испорчены, без сожаления стоит отправить на благотворительность, перепродажу или в переработку, а в крайнем случае — просто выбросить.

После этого Иваткина рекомендует заняться анализом: часто мы покупаем ненужное, потому что не понимаем, что нам на самом деле нужно. Например, если вы много гуляете с детьми, приоритет — удобная обувь и практичная одежда, сказала эксперт.

По ее словам, следующий шаг — в заметках телефона составить список с необходимыми вещами: например, темно-синие джинсы прямого кроя или белая хлопковая рубашка. Отправляясь в магазин или открывая приложение маркетплейса, не поддавайтесь эмоциям, а четко идите по заранее составленному списку, посоветовала эксперт.

«Покупки по любви, а не из необходимости тоже могут быть, но в этом случае дайте себе время — внедрите правило 24 часов. Увидели понравившуюся вещь? Не покупайте ее сразу. Уйдите из магазина или закройте вкладку. Часто за это время эйфория проходит, и вы понимаете, что эта кофта — просто мимолетный каприз», — отметила Иваткина.

По ее словам, два важных параметра при покупке — качество и цена. По мнению эксперта, лучше купить одну качественную куртку, которая прослужит пять лет, чем пять дешевых, которые придут в негодность за сезон. Иваткина также призвала отписаться от рекламных рассылок.

Ранее россияне назвали самые разочаровывающие покупки, которые совершают на распродажах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами