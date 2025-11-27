Россиянам рассказали, как прекратить покупать ненужную одежду

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина посоветовала россиянам перейти от импульсивных покупок одежды к рациональному гардеробу. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.Ru».

«Шкаф ломится от вещей, а надеть нечего. Такая ситуация знакома многим. И это не удивительно. Агрессивный маркетинг заставляет нас покупать все больше, а наслаждаться покупками — все меньше. Выход есть — переход к рациональному гардеробу. Это не про аскетизм и ношение одного и того же годами, а про осознанный подход. Первое, что нужно сделать, — выделить время и провести полный аудит своего гардероба. Разделите одежду на три стопки: «люблю-ношу», «сомневаюсь», «пора прощаться», — отметила Иваткина.

По ее словам, вещи, которые не подходят по размеру и стилю или испорчены, без сожаления стоит отправить на благотворительность, перепродажу или в переработку, а в крайнем случае — просто выбросить.

После этого Иваткина рекомендует заняться анализом: часто мы покупаем ненужное, потому что не понимаем, что нам на самом деле нужно. Например, если вы много гуляете с детьми, приоритет — удобная обувь и практичная одежда, сказала эксперт.

По ее словам, следующий шаг — в заметках телефона составить список с необходимыми вещами: например, темно-синие джинсы прямого кроя или белая хлопковая рубашка. Отправляясь в магазин или открывая приложение маркетплейса, не поддавайтесь эмоциям, а четко идите по заранее составленному списку, посоветовала эксперт.

«Покупки по любви, а не из необходимости тоже могут быть, но в этом случае дайте себе время — внедрите правило 24 часов. Увидели понравившуюся вещь? Не покупайте ее сразу. Уйдите из магазина или закройте вкладку. Часто за это время эйфория проходит, и вы понимаете, что эта кофта — просто мимолетный каприз», — отметила Иваткина.

По ее словам, два важных параметра при покупке — качество и цена. По мнению эксперта, лучше купить одну качественную куртку, которая прослужит пять лет, чем пять дешевых, которые придут в негодность за сезон. Иваткина также призвала отписаться от рекламных рассылок.

