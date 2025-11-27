Россияне назвали главные финансовые страхи в 2026 году

Почти всех (91%) опрошенных россиян волнует их финансовое состояние и стабильность в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым бутиком Rodin.Capital (есть у «Газеты.Ru»).

83% респондентов опасаются, что уровень дохода снизится и возникнут сложности финансового характера, в том числе по причине потери работы. 59% сильно обеспокоены уровнем инфляции, которая в разы превышает скорость роста дохода. 49% считают, что не смогут делать накопления и сбережения, которые позволят обеспечить финансовую подушку безопасности на будущее. 32% переживают за то, что не смогут позволить себе совершить дорогостоящие покупки из-за нехватки денег и высокой ключевой ставки, которая не позволяет оформить кредит для закрытия потребностей. Наибольшую обеспокоенность в этом вопросе вызывает невозможность покупки крупной бытовой техники, автомобиля и улучшения своих жилищных условий.

31% опрошенных обеспокоены вопросом погашения ранее взятых на себя долговых обязательств. 29% хотели бы сохранить прежний уровень жизни, но текущие реалии ставят этот вопрос под сомнение. 14% признаются в страхе, что не смогут оплатить обучение своих детей.

В качестве решения подавляющее большинство респондентов назвали увеличение уровня дохода и погашение действующих кредитов. 33% опрошенных собираются найти подработку для улучшения финансового состояния. 41% сказали, что не видят перспектив для роста доходов и будут стараться экономить. 12% выбрали ответ, что их все устраивает.

В среднем среднестатистическому россиянину не хватает около 25–35 тыс. рублей в месяц для большей уверенности в завтрашнем дне, уточнили в бутике. 7% назвали сумму до 15 тыс. рублей в месяц, 23% — 15–25 тыс. рублей в месяц, 41% — 25–35 тыс. рублей. 29% не хватает суммы более 35 тыс. рублей в месяц.

Недостающая сумма сильно варьируется в зависимости от региона и города. Так, например, в Москве в среднем жителям не хватает для более комфортной жизни около 50 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 40 тыс. рублей, в Новосибирске — 38 тыс. рублей.

В опросе приняли участие почти 4 тыс. россиян в возрасте от 21 до 61 года. Опрос подразумевал множественность вариантов ответа.

