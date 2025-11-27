На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Никарагуа одобрили торговые связи с ДНР и Севастополем

Парламент Никарагуа одобрил договор о торговых отношениях с ДНР и Севастополем
Shutterstock

Парламент Никарагуа одобрил соглашение, которое предполагает установление и расширение торговых отношений с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Севастополем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Национальная Ассамблея (парламент. — «Газета.Ru») утвердила Законодательный декрет о Соглашении между Правительством Республики Никарагуа и Правительством Донецкой Народной Республики (Российская Федерация) о торгово-экономическом сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Там отметили, что законодательный орган Никарагуа также одобрил подписание соглашения с правительством Севастополя о сотрудничестве в экономической, торговой, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах.

До этого парламент Никарагуа также одобрил договор об ассоциации с Луганской Народной Республикой (ЛНР), а также с Херсонской и Запорожской областями.

31 июля сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором говорилось о признании властями Никарагуа ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областастей регионами Российской Федерации. Это первая страна Латинской Америки, признавшая эти территории частью России.

Ранее Украина разорвала дипотношения с Никарагуа.

