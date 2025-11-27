Медведчук: у Украины нет денег на закупку российского газа через третьи страны

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что у Украины нет денег на закупку российского газа через третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина <...> сегодня получает, подчеркиваю, российский газ, но через Турцию, частично через Европу. Но для этого надо платить огромные средства, которых у Украины нет», — отметил Медведчук.

По его словам, потребности Украины составляют примерно 6–8 млрд кубометров газа. Но страна сделала закупку не более 1,5–2,5 млрд кубометров. Этого объема не хватит на полномасштабный отопительный сезон, особенно при условии холодной погоды.

До этого Медведчук говорил, что на Украине из-за рисков отсутствия отопления зимой обсуждается возможность эвакуации из Киева, Харькова и Одессы.

Он отметил, что обеспечивающие жизнедеятельность электроэнергия, газ и инфраструктура пребывают в катастрофическом положении. Поэтому на Украине сейчас идут дискуссии о возможной эвакуации больших городов, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр (Днепропетровск).

Медведчук пояснил, что из-за отсутствия тепла может перестать функционировать вся городская инфраструктура.

