Российский дипломат заявил об отсутствии у Британии средств, чтобы финансировать Украину

Посол Келин: у Великобритании нет денег на финансирование Украины
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

У Великобритании нет достаточного количества денег для дальнейшего финансирования Украины. Об этом в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что с финансами у Британии очень плохо, их практически нет. Поэтому Келин выразил уверенность, что в начале будущего года выделение средств на Украину прекратится. Лондон без серьезного содействия со стороны Соединенных Штатов больше не может рассчитывать на свои внутренние резервы.

Посол подчеркнул, что из стран так называемой коалиции желающих реальную помощь Украине могут оказать лишь Германия, Франция и Великобритания.

26 ноября политолог Евгений Зленко заявил, что Европейский союз без участия Соединенных Штатов не сможет обеспечить Украине необходимый объем военной помощи. Ключевые союзники Украины — Великобритания, Франция, Германия и другие страны сталкиваются с бюджетными ограничениями и ограниченными производственными возможностями.

Ранее страны G7 перечислили Украине кредиты под доходы от активов России.

