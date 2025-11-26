Страны G7 перечислили Украине кредиты под доходы от активов России

Страны «Большой семерки» (G7) уже передали Украине €30,9 млрд кредитов под доходы от реинвестирования активов России, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на сессии Европарламента, Домбровскис отметил, что по инициативе ЕС страны «Большой семерки» в 2024 году приняли кредитную линию для Украины в €45 млрд. Эти кредиты к 2042 году будут выплачены за счет доходов от реинвестирования активов России. Киев уже получил €30,9 млрд, в том числе €18,1 млрд от государств Европейского союза.

26 ноября глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что опасения Бельгии по вопросу экспроприации замороженных российских активов полностью обоснованы.

До этого министр министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что страна предупредила Италию о наличии скрытых рисков при экспроприации активов России. Глава ведомства отметил, что Брюссель не будет изымать российские активы и передавать их украинской стороне без гарантий Евросоюза от судебных исков и требований возврата денег.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приблизился к согласованию плана финансирования Украины.