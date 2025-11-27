На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили ужесточить наказание за самовольное подключение к электросетям

Кутепов: самовольное подключение к электросети требует уголовной ответственности
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов предложил ввести уголовную ответственность за самовольное подключение к электросетям. Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующий законопроект сенатор направил на рассмотрение в Верховный суд. В документе говорится, что самовольное подключение к электросетям часто встречается в сфере майнинга. Отсутствие уголовной ответственности позволяет нарушителям снова подключаться к сетям неограниченное количество раз. Поэтому необходимо внести изменения в Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которыми самовольное подключение к электросетям будет наказываться штрафом в размере от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет. Совершение аналогичного деяния группой лиц по предварительному сговору влечет за собой принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет. При наступлении тяжких последствий срок лишения свободы возрастет до восьми лет.

В июне сообщалось, что Минстрой России подготовил проект постановления, согласно которому плата за воду для тех, кто не установил счетчики, вырастет в три раза.

Ранее россиян предупредили об огромных штрафах за самовольное подключение газа.

