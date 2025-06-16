В России собрались увеличить плату за потребление воды без счетчиков

Минстрой России подготовил проект постановления, согласно которому плата за воду для тех, кто не установил счетчики, вырастет в три раза. Документ опубликовали на портале правовых актов.

«Если в квартире нет счетчиков расхода воды, плата за коммунальные услуги начисляется по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента. Его устанавливают местные власти в пределах до 1,5 от норматива», — отметили авторы инициативы.

Как пояснили в ведомстве, такие меры направлены на повышение ответственности владельцев недвижимости за потребление ресурсов.

Также проект ужесточает правила начисления платы при незаконных или самовольных подключениях к водопроводу. Пересчитать сумму могут лишь в случае, если расчеты окажутся ошибочными.

Повышение платы происходит на фоне запланированной индексации тарифов ЖКХ на 11,9% — она должна помочь модернизировать коммунальную инфраструктуру в условиях ограниченного бюджета.

«Газета.Ru» писала, что 1 июля 2026 году тарифы ЖКХ в среднем по стране вырастут на 5,4%, а в 2027 году коммунальные услуги подорожают на 4,8%. А с 1 июля 2026 года, по прогнозу социально-экономического развития России, тарифы на электроэнергию возрастут на 5,2%, а тарифы на газ — на 4,3%. Однако дальше будет легче. С 1 июля 2027 года тарифы на электроэнергию и газ увеличат только на 4%.

Ранее в Банке России обеспокоились повышением тарифов ЖКУ.