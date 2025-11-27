На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компанию по утилизации отходов конфисковали из-за криминального руководства

«Ъ»: в Ивановской области конфисковали мусорный завод из-за коррупции
true
true
true
close
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Фрунзенский районный суд Иваново изъял в доход государства региональную компанию по утилизации твердых коммунальных отходов из-за коррупции. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

По данным прокуратуры, получившая контроль над региональным оператором сбора и переработки мусора семья Ярченковых добилась этого контроля, используя коррупционные связи, а затем присвоила себе 5 млрд рублей дохода компании под протекцией директора департамента ЖКХ региона Дениса Кочнева.

Компания Ярченковых ООО «Чистое поле — Центр» стала региональным оператором по обращению с ТКО после заключения контракта с региональным департаментом ЖКХ в 2016 году. Изначально предполагалось, что готовой доход компании будет составлять около 20 млн рублей в год. Однако, по данным следствия, Ярченковы с помощью регулярных взяток Кочневу и дробления бизнеса сумели приобрести активы на сумму 5,6 млрд рублей. Как установил суд, эти средства были нажиты незаконным путем, а потому были изъяты в пользу государства.

Как установило следствие, под руководством Ярченковых ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» носило убыточный характер, в то время как основная часть доходов переходила к аффилированным с Ярченковыми компаниям. При этом вывоз отходов в Ивановской области производился несвоевременно, что способствовало развитию антисанитарии.

Сами Ярченковы называют претензии прокуратуры несправедливыми и отмечают, что российский бизнес вправе действовать в соответствии с логикой капитализма.

До этого сообщалось, что фактический руководитель ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» через посредника договорился с Кочневым о взятке за общее покровительство компании, попустительство при обращении с отходами, а также за сохранение без изменений территориальной схемы обращения с ТКО. Для реализации договоренности родственников чиновника фиктивно трудоустроили в коммерческие структуры, подконтрольные руководителю регионального оператора.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн.

