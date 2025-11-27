На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили об учащении проверок налоговой в 2026 году

Экономист Шедько: ФНС участит проверки неработающих москвичей в 2026 году
close
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В 2026 году, вероятнее всего, Федеральная налоговая служба увеличит число проверок неработающих, но получающих доходы москвичей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Этому будет способствовать рост технологического потенциала органов ФНС: увеличение возможностей инструментов анализа ФНС по сбору данных о движении средств, о владении дорогостоящим имуществом; развитие цифровой инфраструктуры, позволяющей быстрее собирать и обрабатывать информацию о движениях денег граждан. Кроме пополнения бюджета, системность проверок обеспечит значительные экстернальные (внешние) эффекты — уменьшение негативных последствий нелегальной занятости и «теневой экономики», — отметил Шедько.

По его словам, москвичам, которые получают доходы, но не работают официально, чтобы избежать штрафов, выгоднее выбрать один из следующих вариантов: своевременно сдавать декларацию 3-НДФЛ при получении доходов, облагаемых налогом на доходы физлиц, например, от аренды, продажи имущества, разовых работ; стать самозанятым; приобрести статус индивидуального предпринимателя, если планируются или уже осуществляются систематические деловые операции и расчеты.

Для подготовки к возможной проверке Шедько посоветовал вести документальный учет доходов, систематизированно хранить договоры аренды, квитанции, банковские выписки.

Столичное управление ФНС в ноябре занялось проверкой доходов безработных москвичей. Об этом на заседании коллегии 6 ноября заявила руководитель УФНС по Москве Марина Третьякова, рассказав о старте нового контрольного направления. С ноября налоговые инспекторы выборочно отслеживают трудоспособных жителей столицы, которые официально нигде не трудоустроены, не раскрывают свои доходы и не перечисляют налоги.

Ранее были названы последствия проверок налоговиками неработающих москвичей.

