Названы последствия проверок налоговиками неработающих москвичей

Экономист Казова предрекла рост официально трудоустроенных москвичей из-за ФНС
close
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В Москве вырастет количество официально трудоустроенных и самозанятых после того, как налоговая завершит проверку доходов неработающих жителей столицы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.

Налоговая служба взялась за доходы неработающих москвичей, сообщалось 6 ноября. Глава управления Федеральной налоговой службы по Москве Марина Третьякова на заседании коллегии сообщила о запуске таких проверок. С ноября инспекторы выборочно контролируют трудоспособных жителей столицы, которые формально нигде не работают, не декларируют поступления и не платят налоги.

«Ключевым итогом проверок может стать структурный рост занятых и самозанятых и, как следствие, укрепление доходной устойчивости бюджета. Москвичи, в отношении которых в результате фискальных проверок выявятся факты неисполнения налоговых обязательств, должны будут заплатить задолженности по ранее скрытым доходам, легализовать свою экономическую деятельность, получить статус официально трудоустроенного человека. Реализация новой налоговой инициативы является демонстрацией решимости государства в области перестройки налоговой системы», — отметила Казова.

По ее словам, перестройка идет в сторону большей прозрачности и справедливости, а также повышения ответственности участников экономических отношений.

Ранее большинство россиян не поддержало идею введения налога для трудоспособных граждан без официальной работы.

