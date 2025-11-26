Стал известен средний размер пеней за неуплату налогов в 2025 году

Средний размер пеней, начисленных россиянам за неуплату налогов, составит от нескольких сотен до 2 тыс. рублей в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, средний размер начисленных пеней в 2025 году будет определяться несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это средняя сумма задолженности по имущественным налогам (транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц), уточнил эксперт.

«На практике, средний долг физлица, не оплатившего налоги в срок, может составлять от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. Во-вторых, ключевым является период просрочки. Пени начинают начисляться со дня, следующего за установленным сроком уплаты. Если предположить, что средний долг составляет 15 тыс. рублей, а просрочка длится 90 дней при ключевой ставке ЦБ, например, в 15%, то размер пени за этот период составит около 675 рублей. Таким образом, средний размер пени за относительно небольшую просрочку, вероятно, останется в диапазоне от нескольких сотен до 1-2 тыс. рублей, но будет существенно зависеть от стабильности или изменения ключевой ставки ЦБ в течение года», — отметил Трепольский.

По его словам, сам механизм расчета пеней (одна трехсотая ставки рефинансирования/ключевой ставки ЦБ) является неизменным в течение многих лет. Следовательно, прямое изменение размера пени на рубль долга целиком зависит от динамики ключевой ставки ЦБ, констатировал финансист. Он добавил, что в 2023 и 2024 годах ключевая ставка демонстрировала значительную волатильность и рост (например, с 7,5% до 16% и выше), что автоматически привело к увеличению размера ежедневной пени. Если в 2025 году ЦБ сохранит или продолжит повышать высокую ключевую ставку, размер пеней за аналогичный долг и срок просрочки будет выше, чем в периоды низких ставок (например, в начале 2023 года), посетовал Трепольский.

Для того чтобы не попасть на начисление пеней, финансист рекомендовал строго соблюдать установленный Налоговым кодексом РФ срок уплаты имущественных налогов, который для физических лиц обычно приходится на 1 декабря года, следующего за отчетным. Критически важно регулярно проверять наличие налоговых уведомлений: в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, через портал «Госуслуги» или по почте, предупредил эксперт. Также он посоветовал заранее, за один-два месяца до срока уплаты, пополнять Единый налоговый счет (ЕНС), который стал основной системой расчетов с бюджетом. Налогоплательщик должен убедиться, что на ЕНС достаточно средств для автоматического списания налогов, сказал Трепольский. Если пени уже начислили, их необходимо погасить как можно скорее, заключил финансист.

Россияне должны заплатить налоги до 1 декабря 2025 года.

