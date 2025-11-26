На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стал известен средний размер пеней за неуплату налогов в 2025 году

Трепольский: средний размер начисленных пеней составит до 2 тыс. руб. в 2025 году
true
true
true
close
Shutterstock

Средний размер пеней, начисленных россиянам за неуплату налогов, составит от нескольких сотен до 2 тыс. рублей в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, средний размер начисленных пеней в 2025 году будет определяться несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это средняя сумма задолженности по имущественным налогам (транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц), уточнил эксперт.

«На практике, средний долг физлица, не оплатившего налоги в срок, может составлять от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. Во-вторых, ключевым является период просрочки. Пени начинают начисляться со дня, следующего за установленным сроком уплаты. Если предположить, что средний долг составляет 15 тыс. рублей, а просрочка длится 90 дней при ключевой ставке ЦБ, например, в 15%, то размер пени за этот период составит около 675 рублей. Таким образом, средний размер пени за относительно небольшую просрочку, вероятно, останется в диапазоне от нескольких сотен до 1-2 тыс. рублей, но будет существенно зависеть от стабильности или изменения ключевой ставки ЦБ в течение года», — отметил Трепольский.

По его словам, сам механизм расчета пеней (одна трехсотая ставки рефинансирования/ключевой ставки ЦБ) является неизменным в течение многих лет. Следовательно, прямое изменение размера пени на рубль долга целиком зависит от динамики ключевой ставки ЦБ, констатировал финансист. Он добавил, что в 2023 и 2024 годах ключевая ставка демонстрировала значительную волатильность и рост (например, с 7,5% до 16% и выше), что автоматически привело к увеличению размера ежедневной пени. Если в 2025 году ЦБ сохранит или продолжит повышать высокую ключевую ставку, размер пеней за аналогичный долг и срок просрочки будет выше, чем в периоды низких ставок (например, в начале 2023 года), посетовал Трепольский.

Для того чтобы не попасть на начисление пеней, финансист рекомендовал строго соблюдать установленный Налоговым кодексом РФ срок уплаты имущественных налогов, который для физических лиц обычно приходится на 1 декабря года, следующего за отчетным. Критически важно регулярно проверять наличие налоговых уведомлений: в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, через портал «Госуслуги» или по почте, предупредил эксперт. Также он посоветовал заранее, за один-два месяца до срока уплаты, пополнять Единый налоговый счет (ЕНС), который стал основной системой расчетов с бюджетом. Налогоплательщик должен убедиться, что на ЕНС достаточно средств для автоматического списания налогов, сказал Трепольский. Если пени уже начислили, их необходимо погасить как можно скорее, заключил финансист.

Россияне должны заплатить налоги до 1 декабря 2025 года.

Ранее в Госдуме российских пенсионеров призвали полностью освободить от НДФЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами