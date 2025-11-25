В Британии ввели налог на молочные коктейли

В Великобритании включили молочные коктейли в список товаров, которые облагаются налогом на сахар в напитках. Об этом сообщили на сайте министерства здравоохранения королевства.

«Изменения коснутся расфасованных напитков на основе молока и его заменителей с добавлением сахара, таких как молочные коктейли из супермаркетов, ароматизированное молоко, подслащенные йогуртовые напитки, шоколадно-молочные напитки и расфасованные кофейные напитки», — говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что также в Британии снизят пороговое значение сахара, облагающегося налогом, с 5 грамм до 4,5 грамма на 100 миллилитров. Для снижения содержания сахара предприятиям дали срок до 1 января 2028 года. Ожидается, что новые меры принесут до 1 млрд фунтов стерлингов для здравоохранения и экономики.

В настоящее время размер налога на сахар в напитках составляет 18 пенсов (около 18 рублей) за каждый литр напитка, который содержит не менее 5 грамм сахара на каждые 100 миллилитров. При этом, если напиток содержит не менее 8 грамм на 10 миллилитров, то размер сбора составит 24 пенса (около 25 рублей).

Ранее в России призвали ввести налог на сахар для борьбы с ожирением.