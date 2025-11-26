На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минфине оценили госбюджет России на 2026–2028 годы

Силуанов назвал госбюджет России на 2026–2028 годы структурно сбалансированным
Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Минфина России Антон Силуанов назвал структурно сбалансированным проект федерального бюджета России на 2026–2028 годы, одобренный Советом Федерации. Об этом сообщает газета «Известия».

«Считаем, что бюджет структурно сбалансирован. И этот баланс, как мы всегда говорим, дает возможность Центральному банку реализовать меры по смягчению денежно-кредитной политики», — сказал министр.

Силуанов отметил, что проект бюджета был существенно доработан перед принятием — в него внесли свыше 700 поправок.

Как сообщали «Известия», Совет Федерации 26 ноября одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно утвержденному закону, объем ВВП России в 2026 году прогнозируется на уровне 235 трлн рублей, в 2027 году — 255,4 трлн рублей, в 2028 году — 276,3 трлн рублей.

В ходе пленарного заседания Совета Федерации председатель Счетной палаты России Борис Ковальчук рассказал, что отличительными чертами нового проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы являются финансирование новых национальных проектов и изменение налоговой нагрузки. Он добавил, что приоритетными направлениями проекта стали социальное развитие, финансовое обеспечение обороны и безопасности, а также поддержка семей участников специальной военной операции.

Ранее эксперт проанализировал бюджет России на 2026–2028 годы.

