В Минфине оценили госбюджет России на 2026–2028 годы

Глава Минфина России Антон Силуанов назвал структурно сбалансированным проект федерального бюджета России на 2026–2028 годы, одобренный Советом Федерации. Об этом сообщает газета «Известия».

«Считаем, что бюджет структурно сбалансирован. И этот баланс, как мы всегда говорим, дает возможность Центральному банку реализовать меры по смягчению денежно-кредитной политики», — сказал министр.

Силуанов отметил, что проект бюджета был существенно доработан перед принятием — в него внесли свыше 700 поправок.

Как сообщали «Известия», Совет Федерации 26 ноября одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно утвержденному закону, объем ВВП России в 2026 году прогнозируется на уровне 235 трлн рублей, в 2027 году — 255,4 трлн рублей, в 2028 году — 276,3 трлн рублей.

В ходе пленарного заседания Совета Федерации председатель Счетной палаты России Борис Ковальчук рассказал, что отличительными чертами нового проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы являются финансирование новых национальных проектов и изменение налоговой нагрузки. Он добавил, что приоритетными направлениями проекта стали социальное развитие, финансовое обеспечение обороны и безопасности, а также поддержка семей участников специальной военной операции.

Ранее эксперт проанализировал бюджет России на 2026–2028 годы.