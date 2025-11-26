На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Счетной палате раскрыли отличительные черты проекта госбюджета на 2026–2028 годы

Глава СП Ковальчук: проект госбюджета отличается финансированием нацпроектов
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель Счетной палаты (СП) России Борис Ковальчук в ходе пленарного заседания Совета Федерации рассказал об отличительных чертах проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы. Об этом сообщает газета «Известия».

«Отличительными чертами бюджета являются финансирование новых национальных проектов и изменение налоговой нагрузки», — сказал глава СП.

Ковальчук добавил, что приоритетными направлениями проекта стали социальное развитие, финансовое обеспечение обороны и безопасности, а также поддержка семей участников специальной военной операции (СВО). По его словам, бюджет будет направлен на достижение национальных целей и приоритетов до 2030 года.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Нижняя палата парламента поддержала поправки депутатов и правительства, которые перераспределяют более 7 триллионов рублей.

Ранее эксперт проанализировал бюджет России на 2026-2028 годы.

