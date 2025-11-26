Стало известно, насколько вырастет цена патента для таксистов в Москве

Интерфакс: патент для таксистов в Москве подорожает в 2,6 раза

Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник Управления налогового анализа Дарья Мурченко на заседании Мосгордумы заявила, что стоимость патента для таксистов в Москве вырастет в 2,6 раза — с 3,4 тысячи до 9 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Мурченко, текущая стоимость патента не отвечает экономическим реалиям, так как рассчитана на основании дохода, который намного ниже реального. Поэтому повышение стоимости документа поможет выровнять налоговую нагрузку между теми, кто работает по патенту и теми, кто находится в статусе самозанятого.

В мэрии уточнили, что рост услуги для населения будет несущественным, так как большая часть таксистов работают как самозанятые.

25 ноября «Интерфакс» сообщал, что российское правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о праве таксистам работать на личных машинах любого производства, без учета требований локализации.

Согласно предлагаемым изменениям, физические лица смогут вносить нелокализованные автомобили в региональные реестры такси при соблюдении двух условий: использование транспортного средства без привлечения наемных работников и срок владения автомобилем более шести месяцев. Данная норма будет действовать до 1 января 2033 года.

Ранее в России захотели обязать таксистов иметь детские кресла.