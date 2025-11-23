На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России захотели обязать таксистов иметь детские кресла

В ОП предложили обязать водителей такси иметь кресла для детей
true
true
true
close
Freepik

Водителей такси эконом-класса нужно обязать иметь хотя бы одно детское кресло в автомобиле, а комфорт-класса и выше — минимум два. Об этом рассказал ТАСС глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он считает кресло обязательным для безопасной перевозки детей. А установка кресел, по мнению общественника, должна регулироваться законодательно.

Как уточняет агентство, сейчас при заказе такси по спецтарифу нужно указывать, что пассажиру понадобится детское кресло. За перевозку детей без него водителю грозит штраф в 3 тыс. руб.

В начале ноября в России призвали на законодательном уровне стабилизировать стоимость такси с детскими автокреслами, так как их часто необоснованно повышают. По мнению председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаила Иванова, государству нужно вмешаться в этот вопрос, так как слишком высокие цены на такси с автокреслами для детей сильно обременяют семьи без машины.

Ранее сибиряк напал на таксиста за отказ везти внука без детского кресла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами