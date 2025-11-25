В России таксистам разрешат работать на нелокализованных автомобилях

Российское Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о праве таксистам работать на личных машинах любого производства, без учета требований локализации. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.

«Правительство РФ поддерживает проект данного федерального закона при условии учета ряда замечаний», - отметил он.

Согласно предлагаемым изменениям, физические лица смогут вносить нелокализованные автомобили в региональные реестры такси при соблюдении двух условий: использование транспортного средства без привлечения наемных работников и срок владения автомобилем более шести месяцев. Данная норма будет действовать до 1 января 2033 года.

До этого ассоциация «Национального совета такси» (НСТ) сообщила, что в России 66% таксопарков не планируют обновлять автопарк в 2026 году из-за закона о локализации. Почти треть (30%) респондентов заявили, что рассматривают уход с рынка.

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Машины должны соответствовать одному из трех критериев: набрать не менее 3200 баллов за локализацию операций и комплектующих либо быть выпущенными в рамках СПИК , заключенных с 2022 по 2025 год, либо по контрактам, оформленным после 2025 года и одобренным правительством. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah.

Эти правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Однако для ряда регионов РФ, например, Калининграда, срок отложен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России захотели обязать таксистов иметь детские кресла.