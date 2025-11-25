На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объем автокредитов и кредитных карт в России резко снизился за 10 месяцев

ТАСС: выдача потребительских кредитов в России за 10 месяцев сократилась на 48%
Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

Объем выдачи потребительских кредитов в России за 10 месяцев 2025 года сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 48,1%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Скоринг бюро».

За этот период банки выдали 16 млн кредитов на сумму 2,53 трлн рублей. При этом средняя сумма потребительского кредита выросла на 6% и достигла 160,4 тыс. рублей, а средний срок кредитов увеличился на 0,1% и составил 26,4 месяца.

Сокращение коснулось и автокредитов: их объем за 10 месяцев 2025 года снизился на 33,9% по сравнению с прошлым годом. За этот период было выдано 951,8 тыс. автокредитов на сумму 1,289 трлн рублей. Средняя сумма автокредита увеличилась на 9,5% и составила 1,499 млн рублей, а средний срок выдачи составил 68,3 месяца, что на 1,8% меньше, чем в октябре 2024 года.

Кроме того, за 10 месяцев 2025 года снизилась выдача кредитных карт — на 51,1%. За этот период россияне оформили 10,9 млн карт на общую сумму 1,118 трлн рублей. Средний лимит по картам при этом уменьшился на 24% и составил 85,5 тыс. рублей.

Ранее профессор экономики назвал способ снизить число спонтанных покупок.

