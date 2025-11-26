Стало известно, сколько кредитов россияне взяли за месяц

По итогам октября 2025 года россияне оформили в банке 3,5 млн кредитов на общую сумму 1,15 трлн рублей. Об этом kp.ru рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, спрос на займы в России остается высоким, несмотря на рост ставок и ужесточение условий.

«Понятно, что часть этих займов — семейная ипотека, которую пока еще дают по льготным ставкам. Но существенная доля — всевозможные кредиты по вполне себе рыночным ставкам», — уточнил Беляков.

Он добавил, что на данный момент они составляют не менее 20%, часто — 30-40% годовых.

Исследование Академии хореографии «Синергия» и финансового маркетплейса Выберу.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что более половины россиян хотя бы раз брали кредит или рассрочку на оплату кружков и секций для своего ребенка, а их главный стимул — дать ребенку возможность развиваться. По данным опроса, средняя российская семья (65%) тратит на дополнительные занятия ребенка от 5000 до 20 000 рублей, а каждая седьмая семья готова направлять на эти цели свыше 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что объем автокредитов и кредитных карт в России резко снизился за 10 месяцев.