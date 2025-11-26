На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько кредитов россияне взяли за месяц

Обозреватель Беляков: россияне оформили 3,5 млн кредитов за октябрь
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

По итогам октября 2025 года россияне оформили в банке 3,5 млн кредитов на общую сумму 1,15 трлн рублей. Об этом kp.ru рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, спрос на займы в России остается высоким, несмотря на рост ставок и ужесточение условий.

«Понятно, что часть этих займов — семейная ипотека, которую пока еще дают по льготным ставкам. Но существенная доля — всевозможные кредиты по вполне себе рыночным ставкам», — уточнил Беляков.

Он добавил, что на данный момент они составляют не менее 20%, часто — 30-40% годовых.

Исследование Академии хореографии «Синергия» и финансового маркетплейса Выберу.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что более половины россиян хотя бы раз брали кредит или рассрочку на оплату кружков и секций для своего ребенка, а их главный стимул — дать ребенку возможность развиваться. По данным опроса, средняя российская семья (65%) тратит на дополнительные занятия ребенка от 5000 до 20 000 рублей, а каждая седьмая семья готова направлять на эти цели свыше 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что объем автокредитов и кредитных карт в России резко снизился за 10 месяцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами