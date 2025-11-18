В России предложили использовать дроны для слежки за участками россиян

Росреестр подготовил проект поправок в КоАП, которые предусматривают возможность бесконтактного возбуждения дел об административных нарушениях в сфере землепользования. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает получать достаточные данные для таких решений при помощи беспилотников, авиационной съемки и спутниковых снимков.

По замыслу разработчиков инициативы, новая система позволит повысить эффективность контроля за использованием земельных участков. В проект также включено повышение штрафов за невыполнение предписаний муниципальных и федеральных инспекторов.

Помимо этого, предлагается существенно увеличить административные санкции, которые накладывают муниципалитеты. Сейчас штрафы для граждан составляют от 200 до 300 рублей, но в случае одобрения поправок они могут вырасти до 10–20 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы предполагается увеличить примерно в десять раз.

Существующие размеры санкций, напомнили в издании, составляют 300–500 рублей для граждан, 1–2 тысячи рублей для должностных лиц и 10–20 тысяч рублей для организаций.

