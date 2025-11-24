На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе узнали об интересе Индии к рекордно подешевевшей российской нефти

Bloomberg: российская нефть предлагается заводам Индии с дисконтом $7 за баррель
Shutterstock

Российская нефть марки Urals после введения американских санкций предлагается индийским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по минимально низкой за последние несколько лет цене. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, дисконт на Urals составляет семь долларов за баррель по отношению к ценам эталонной марки Brent — вдвое больше, чем до санкций, когда разница была на уровне трех долларов.

Речь идет о партиях, которые отправят в декабре и доставят в Индию в январе. При этом индийские НПЗ готовы рассматривать закупки только у поставщиков, не подпадающих под санкции США.

После того как Вашингтон ввел санкции против крупнейших в России нефтедобывающих компаний «Роснефти» и «Лукойла», большинство индийских НПЗ приостановили покупки российской нефти. Однако в последние дни ситуация начала меняться: снижение цен на Urals делает поставки вновь привлекательными для Индии, и некоторые заводы уже готовы рассматривать сделки с теми российскими поставщиками, которые не находятся под санкционным давлением.

В конце октября член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов заявил, что первая реакция мировых рынков на санкции, введенные США против российских нефтяных компаний, оказалась благоприятной для нашей страны. Тогда он отметил, что решение Вашингтона вызвало рост нефтяных котировок, а, значит, доходы российского государства могут увеличиться, и санкции в итоге окажутся даже выгодны Москве.

Ранее эксперт объяснил, как санкции против российских нефтяных компаний отразились на США.

