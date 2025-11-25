ЦБ отложил переход на выдачу кредитов по официальным данным

ЦБ: банки перейдут на проверки данных заемщиков через ФНС и Соцфонд в 2027 году

Российские кредитные организации перейдут на проверки данных заемщиков через Федеральную налоговую службу (ФНС) и Социальный фонд в 2027 году. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России (Центробанка) Евгений Румянцев, передает «Интерфакс».

Таким образом, расчет кредитоспособности будет проводиться только на основании официальных данных о его доходах. Информацию банки будут получать через сервис «Цифровой профиль».

«Окончательно на официальный доход мы перейдем с 1 июля 2027 года. Соответственно, у банков будет время, чтобы подготовиться», — заявил Румянцев.

Изначально предполагалось, что закон о переходе банков на кредитование по официальным данным вступит в силу в 2026 году.

До этого гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев предупредил россиян об отказах в кредитах без официально подтвержденного дохода. При это он отметил, что наличие высокого подтвержденного дохода даст преимущество некоторым заемщикам.

